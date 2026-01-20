''No all'ospedale a Piedimulera perché consuma suolo''

Sbagliato costruire l’ospedale nuovo a Piedimulera. Il motivo? ‘’Si andrebbe a consumare un'ulteriore fetta del territorio libero di questa Provincia’’.

E’ la teoria di Italia Nostra Vco che, sul suo sito, critica la scelta della Regione perché, dice, realizzare nella piana tra Piedimulera e Pallanzeno l’ospedale nuovo ‘’consuma suolo’’.

‘’In epoca dove la riduzione del consumo di suolo viene enfatizzata, ci viene da chiedere se questo è stato un elemento che abbia inciso nella valutazione compiuta del Politecnico. Forse no. Da qui emerge la debolezza di quell'analisi, " colpevole" di essere limitata ai siti che il " territorio" ha offerto, ossia a quanto i vari Sindaci hanno ritenuto fosse nell'interesse della loro città, ma non certo nell'interesse di tutti’’ scrive sul suo sito Italia Nostra Vco che solo pochi mesi fa proponeva si facesse l’ospedale a Tecnoparco.

L’associazione dice che ‘la Regione non ha osato uscire dalle proposte dei Sindaci, i Sindaci non sono stati capaci di andare oltre i confini dei singoli territori da loro governati. Alla fine non accontenterà nessuno, men che meno i pazienti, ridurrà ancora la terra libera, aggiungerà nuove criticità ( logistiche/trasportistiche/del personale sanitario/degli utenti) , ma dopo tanti anni di attesa, al momento tutti diranno che va bene’’.