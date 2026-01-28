Un piccolo aiuto per promuovere gli sport invernali

’Un aiuto per promuovere gli sport invernali nel territorio e garantire la possibilità di praticare attività sportiva alle fasce più giovani della popolazione che vive in montagna attraverso l’acquisto di attrezzature tecniche indispensabili alla pratica di questi sport’’.

E’ l’appello lanciato in questi giorni dall’Associazione sport invernali del VCO, che raggruppa gli atleti di sci di fondo e discesa della provincia, che sta raccogliendo fondi per arrivare ad una cifra base di 16.470 euro. Un traguardo che poi consentirà alla Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Ente Filantropico di co-finanzierà l'iniziativa, raddoppiando tutte le donazioni raccolte. Per sostenere il progetto è attiva una campagna di raccolta fondi sul sito ForFunding.it di Intesa Sanpaolo

La richiesta di aiuto parte della necessità di sostenere gli Sci Club del Vco. ''Uno spazio dove i ragazzi possono crescere insieme, condividere passioni e trovare una comunità che li sostiene. Ma oggi, in molti territori montani, questo prezioso equilibrio è fragile: le famiglie fanno sempre più fatica a sostenere i costi di sport impegnativi come lo sci alpino e nordico, mentre le associazioni sportive locali, senza aiuti esterni, rischiano di non riuscire a garantire attività fondamentali per i giovani’’ spiegano i promotori dell’iniziativa che serve a proteggere un presidio sociale capace di offrire ai ragazzi opportunità, legami e un futuro possibile nei territori in cui sono nati.

Un progetto che coinvolgerà 400 atleti in partenariato con gli sci club Valle Antigorio; Valle Anzasca; Bognanco; Domobianca365 Ski Rac; Formazza; Macugnaga; Noah Ski team ; Revolution Ski Race; San Domenico; Valle Vigezzo; Associazione sportiva dilettantistica X-team Race Ossola