La Seconda Categoria riparte con la sorpresa: l’Esio cade a Dormelletto

Riparte il campionato di Seconda Categoria, e subito si registra una sorpresa: la capolista Esio, dopo dodici vittorie e un pareggio nelle tredici partite del girone di andata, conosce la prima sconfitta. I verbanesi cadono sul difficile campo del Dormelletto Comignago, non basta la rete di Alberti Violetti: finisce 2-1.

Rimangono comunque cinque i punti di vantaggio sulla Castellettese seconda, a sua volta fermata sul pareggio da un’ottima Crevolese. Gli ossolani vanno addirittura in vantaggio con Righetti, i ticinesi pareggiano prima del riposo, ma nella ripresa non riescono a trovare la rete che avrebbe consentito di accorciare in classifica sull’Esio.

Irrompe in zona playoff la Pro Vigezzo, capace di espugnare il difficile campo di Gargallo con le reti di Bonacina e Piraglia nel primo tempo, e di Rolandi nella ripresa: finisce 3-1 per i rossoblù di mister Pennestri.

Con questo successo i vigezzini superano in classifica il Fomarco, che non va oltre il pareggio per 1-1 sul terreno del Cireggio, a segno con Lampione.

Non si ferma più la Voluntas Suna che, in attesa di conoscere la decisione definitiva della Federazione riguardo la partita di Crodo, supera per 3-1 il Casale Corte Cerro al “Ghidini”. I verbanesi vanno in gol con Puppi e la doppietta di Celeste, un innesto di dicembre che sta facendo la differenza. Ai cusiani non basta la rete del solito Carlucci, ma il vantaggio sulla zona playout rimane rassicurante.

Cade nuovamente in casa il Crodo, sconfitto 1-2 dal forte Varallo Pombia. Gli antigoriani non riescono ad ingranare la marcia giusta quest’anno, e raggiungere almeno i playout sembra oggi un’impresa disperata.

Risultati:

Voluntas Suna - Casale Corte Cerro 3 - 1; Castellettese - Crevolese 1 - 1; Dormelletto Comignago - Esio 2 - 1; Cireggio - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 1; Riviera D'Orta - Maggiora 1 - 0; Gargallo - Pro Vigezzo 1 - 3; Crodo - Varallo Pombia 1 - 2

Classifica:

Esio 37 - Castellettese 32 - Dormelletto Comignago 27 - Varallo Pombia 25 - Pro Vigezzo, Riviera D'Orta 23 - Fomarco Don Bosco Pievese 22 - Gargallo 19 - Casale Corte Cerro 18 - Cireggio 16 - Crevolese 12 - Maggiora 11 - Voluntas Suna 10 - Crodo 3