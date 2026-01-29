Demografia delle imprese, lieve calo per il Vco: -0,19% nel 2025

Nel corso del 2025 la crescita del tessuto produttivo nell’Alto Piemonte è stata complessivamente marginale. L’anno appena trascorso si è concluso con un lieve calo demografico delle imprese, calo comune a tutte le province con la sola eccezione di Novara che, sostenuta principalmente dai servizi, ha registrato l’incremento migliore a livello regionale, compensando le perdite degli altri territori del quadrante. È quanto emerso dai dati raccolto dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

In particolare nel periodo di riferimento si contano 3.836 iscrizioni e 3.782 cessazioni (al netto delle 338 cancellazioni d’ufficio) nei territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con un totale di 71.939 imprese registrate al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, il sistema imprenditoriale registra una lieve contrazione nel corso del 2025: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari, infatti, a -23 unità, a fronte di 617 nuove iscrizioni e 640 cessazioni (al netto delle 90 cancellazioni d’ufficio). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso pari al -0,19%. Lo stock di imprese registrate al 31 dicembre 2025 ammonta complessivamente a 12.150 unità.

A livello settoriale emergono andamenti piuttosto differenti: l’agricoltura registra un evidente calo (-2,84%) così come il commercio (-2,15%). In flessione anche le costruzioni e l’industria in senso stretto (entrambe registrano il -1,01%) mentre crescono il turismo (+0,78%) e, in misura sensibile, gli altri servizi (+1,84%).

Tra le forme giuridiche le società di capitali registrano un buon tasso di crescita (+2,01%), contrariamente a quelle di persone e imprese individuali. Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si rilevano 225 iscrizioni e 271 cessazioni, portando il numero di imprese registrate a 3.901 unità.

“I dati sulla demografia delle imprese nel 2025 delineano un sistema economico locale in trasformazione, caratterizzato da dinamiche fortemente eterogenee - dichiara Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Ci troviamo di fronte a un tessuto produttivo che viaggia a diverse velocità: da un lato osserviamo la vivacità dei servizi e la tenuta di alcuni territori, dall'altro non possiamo ignorare le difficoltà che esprimono i comparti più tradizionali. La crescita delle società di capitale conferma inoltre la volontà delle nostre imprese di evolvere verso modelli organizzativi più robusti e strutturati, indispensabili per competere nei mercati attuali. In questo scenario la missione dell’Ente camerale resta chiara: fornire strumenti concreti a chi sceglie di investire, innovare o avviare nuove attività imprenditoriali, affinché l'intero ecosistema produttivo possa ritrovare una crescita solida e diffusa”.