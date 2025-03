Alla scoperta del Sacro Monte Calvario con Umberto De Petri

Venerdì 21 marzo alle 17.30 un’occasione unica per scoprire uno dei più importanti tesori naturalistici, storici e artistici di Domodossola: il Sacro Monte Calvario. È infatti in programma una visita guidata al sito, patrimonio dell’umanità dell’Unesco; ad accompagnare i visitatori Umberto De Petri, uno dei più appassionati studiosi del Sacro Monte domese, che da più di trent’anni guida turisti e visitatori alla scoperta della città e non solo.

Oltre ad essere una guida escursionistica innamorata del suo territorio e un docente dell’università della terza età, De Petri con le sue cronache ha raccolto e raccontato la storia di una cinquantina di paesi dell’Ossola, svolgendo con il suo lavoro un’opera fondamentale per il recupero e la tutela della nostra memoria e delle nostre radici, rendendo questo patrimonio disponibile anche per le generazioni future.

Per ulteriori informazioni sulla visita al Sacro Monte Calvario è possibile contattare la biblioteca di Domodossola al numero 0324 242232.