Crevoladossola, via libera alla nuova fognatura nelle frazioni alte

La Giunta comunale di Crevoladossola ha approvato il progetto per la realizzazione della fognatura delle acque nere nelle località Pinone, Borgo dell’Era e Ternaro, dando il via a un intervento atteso da molti anni dai residenti delle frazioni alte. Il progetto, presentato da Idrablu, prevede un investimento complessivo di 196.628 euro ed è stato redatto da uno studio tecnico di Domodossola.

Un’opera considerata strategica per il territorio, che consentirà di potenziare in modo significativo i servizi essenziali e di migliorare la qualità della vita nelle aree più alte del comune, rispondendo a una richiesta storica della popolazione.

"Si tratta di un intervento atteso da molti anni – sottolinea il sindaco Giorgio Ferroni – che permette di dare una risposta concreta alle esigenze delle frazioni alte di Crevoladossola. Con questo progetto potenziamo servizi fondamentali e miglioriamo la qualità della vita dei residenti, inserendo l’opera all’interno di un più ampio programma di interventi sulla rete fognaria e acquedottistica".

L’intervento sarà interamente a carico della società partecipata Idrablu, alla quale l’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento per la collaborazione e l’impegno dimostrati. "Il contributo di Idrablu – conclude Ferroni – è fondamentale per rendere possibili opere di questo tipo, che incidono in modo concreto sul benessere delle nostre comunità".