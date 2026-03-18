Poste Italiane, una speciale cartolina per la festa del papà

Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico della provincia – Domodossola, Omegna e Pallanza - oltre che nello Spazio Filatelia di Torino. Negli stessi Spazio Filatelia saranno anche disponibili, dal 16 al 19 marzo, gli annulli speciali.
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