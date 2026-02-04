Nuovo ospedale, Pizzi chiede confronto e trasparenza alla Regione. Poi la stoccata a Preioni: "A che ora si dimette?"

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi interviene ancora una volta duramente sulla decisione della Regione Piemonte di individuare Piedimulera come sede del nuovo ospedale, lamentando l’assenza di confronto con le amministrazioni comunali e chiedendo trasparenza sui criteri tecnici che hanno portato a questa scelta. Di seguito il comunicato integrale diffuso dal primo cittadino.

"Dopo aver dichiarato che Regione Piemonte non intende incontrare le Amministrazioni Comunali che hanno presentato la candidatura per l’ospedale, l’Assessore Riboldi ha portato di corsa in deliberazione la scelta di Piedimulera: così tanta fretta ha lo strano sapore di una fuga in avanti.

Innanzitutto è bene precisare un punto fondamentale: non è stata la Rappresentanza dei Sindaci a "demandare tout court" alla Regione la scelta della localizzazione del nuovo ospedale, ma la Regione Piemonte a chiedere ai Sindaci di trasmettere le candidature delle aree.

Chi afferma che Piedimulera sarebbe "l’area migliore e più immediatamente cantierabile" dovrebbe sentire quindi come doveroso un momento di confronto che non vuole essere un ostacolo, ma un contributo nell’interesse di tutti: la Regione vuole chiudere l’Ospedale San Biagio di Domodossola, perché non abbiamo diritto almeno ad un incontro?

In questi sette anni di giravolte (a proposito, a che ora si dimette il Sottosegretario Preioni?) l’Amministrazione di Domodossola ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo, sia quando la Regione ha ipotizzato la costruzione di un nuovo ospedale, sia quando ha ipotizzato la riqualificazione delle strutture esistenti, ipotesi entrambe attuabili nella nostra Città: la Regione deve ora dimostrare in maniera trasparente la solidità della decisione di chiudere sia l’Ospedale di Verbania che quello di Domodossola per costruire una cattedrale nel deserto nei prossimi dieci o quindici anni, mentre la sanità pubblica continuerà a sgretolarsi.

Per questo motivo chiederemo formalmente un incontro agli organi regionali in merito alla metodologia e ai contenuti tecnici che hanno portato a individuare una soluzione rispetto alle altre: non possiamo pensare che si voglia chiudere la discussione prima ancora di aver chiarito tutti gli elementi necessari ad una scelta così rilevante. Di nuovo, allora, dovremmo chiederci perché.

In ogni caso è intenzione dell’Amministrazione Comunale domese informare i tecnici regionali degli esiti degli approfondimenti in corso di esecuzione, affinché le valutazioni siano svolte secondo tutti i dati oggettivi di cui necessitano. Dati che, per totale trasparenza, renderemo pubblici a beneficio dei cittadini, che hanno il diritto di sapere se Piedimulera è davvero "l’area migliore e immediatamente cantierabile", come sostenuto dall’Assessore Riboldi".

Lucio Pizzi

Sindaco di Domodossola