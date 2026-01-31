Domodossola, la Lega propone il “Pass Rosa” per donne in gravidanza e genitori di bimbi piccoli

Un nuovo sostegno alle famiglie potrebbe arrivare a Domodossola: la Lega ha presentato in Consiglio comunale una mozione per l’istituzione del “Pass Rosa”, un permesso di sosta dedicato a donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni.

Il Pass Rosa è già adottato in diversi Comuni italiani e consente di parcheggiare in maniera più agevole vicino ai servizi essenziali, rendendo più semplice la vita quotidiana delle famiglie in questo periodo delicato.

“Non si tratta di un privilegio, ma di un aiuto concreto alle famiglie e alle future mamme – sottolinea Maria Elena Gandolfi, capogruppo Lega –. È un segnale di attenzione e civiltà, che mette in pratica il sostegno alla maternità e alla genitorialità di cui spesso si parla solo a parole”.

La mozione prevede procedure semplici per ottenere il Pass Rosa tramite la Polizia Locale, con validità fino al compimento del secondo anno di età del bambino e accesso tramite certificazione medica per le donne in gravidanza. Se approvata, Domodossola si allineerebbe così ad altri Comuni che hanno già attivato questa misura, offrendo un concreto supporto alle famiglie della città.