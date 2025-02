Cgil Cisl e Uil a favore dell'ospedale unico

Negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sul tema dell’ospedale unico nel VCO dopo la decisione del giugno 2023 da parte del Consiglio Regionale che aveva definitivamente cancellato questa possibilità in favore della ristrutturazione dei due presidi ospedalieri, il San Biagio di Domodossola e il Castelli di Verbania.

Come Cgil Cisl Uil ribadiamo la nostra posizione ovvero che un ospedale unico baricentrico con una dotazione organica adeguata abbinata ad una efficiente ed efficace Medicina Territoriale sia la soluzione da perseguire per garantire il diritto alla salute anche in questo territorio.

Cgil Novara Vco Chiara Corbellini

Cisl Piemonte Orientale Elena Ugazio

Uil Novara Vco Roberto Vittorio