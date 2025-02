Terza Categoria: Montecrestese vince e resta nella scia del San Maurizio

Il Montecrestese continua la sua corsa nelle zone alte della classifica, con una vittoria sofferta ma meritata sul campo del Soccer Gattico Veruno per 2-1. Gli ospiti vanno in rete con Mattei e Rizzi, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. Con questo successo gli ossolani rimangono a soli due punti dalla capolista San Maurizio, consolidando il secondo posto.

Battuta d’arresto per la Mergozzese, che in casa cede alla capolista San Maurizio per 4-3, in una partita ricca di emozioni. Gli ospiti partono alla grande e si portano sul 3-0 nei primi venti minuti, ma prima dell’intervallo Giusto accorcia le distanze. Nella ripresa la Mergozzese spinge con convinzione e raggiunge il pareggio grazie alla doppietta di Bossi, ma la capolista non demorde e mette a segno la rete decisiva a dieci minuti dal termine. San Maurizio che resta in vetta solitario, Mergozzese che fatica a trovare continuità e scivola fuori dalla zona playoff.

Successo importante anche per la Virtus Crusinallo, che espugna il campo del Meina con un secco 2-0. Con questa vittoria, gli omegnesi salgono a quota 24 punti, agganciando l’Armeno al terzo posto e rilanciandosi nella lotta per le posizioni di vertice.

Una Pregliese ancora non del tutto convincente, e orfana di alcuni giocatori, tra cui il bomber Piroia squalificato, pareggia 1-1 sul campo della Libertas Vaprio. Succede tutto nel primo tempo, con gli agognini avanti grazie a un regalo della difesa ossolana, e gialloverdi che pareggiano con Biselli. Pregliese che mastica amaro per le due traverse colpite e per un paio di episodi dubbi in area ospite, ma deve accontentarsi di un punto che non permette di mantenere il passo delle prime.

Male il Verbania Olympia, travolto dall’Armeno con un pesante 5-1. Gli ospiti non riescono mai a entrare in partita e subiscono la superiorità tecnica e fisica degli avversari. I padroni di casa infliggono ai verbanesi l'undicesima sconfitta in tredici partite, non basta la rete della bandiera di Brigatti.

Risultati:

Mergozzese - San Maurizio 3 - 4; Armeno - Verbania Olympia 5 - 1; Meina - Virtus Crusinallo 0 - 2; Oleggio Castello - Valsessera 2 - 1; Gattico Veruno - Montecrestese 1 - 2; Libertas Vaprio - Pregliese 1 - 1

Classifica:

San Maurizio 27 - Montecrestese 25 - Armeno 24 - Virtus Crusinallo 24 - Pregliese 21 - Mergozzese 20 - Oleggio Castello 20 - Libertas Vaprio 17 - Valsessera 15 - Meina 14 - Soccer Gattico Veruno 7 - Verbania Olympia 6