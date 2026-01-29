Artigianato tipico, Unia (M5S): "Nel bilancio regionale 300mila euro per sostenere fiere e manifestazioni del Piemonte"

Sostenere e valorizzare le fiere e le manifestazioni dedicate all’artigianato tipico e tradizionale del Piemonte. È questo l’obiettivo dell’emendamento al bilancio di previsione presentato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alberto Unia, che chiede lo stanziamento di 100mila euro all’anno per un totale di 300mila euro nel triennio.

"Parliamo di un patrimonio economico e culturale di grande valore per i territori e per l’intera Regione – spiega Unia – un patrimonio che assume un’importanza ancora maggiore nelle aree montane e nelle vallate, dove l’artigianato rappresenta un vero valore aggiunto. È nostro dovere lavorare affinché continui a esserlo anche in futuro".

Le fiere e le manifestazioni dedicate all’artigianato, a partire dalla Fiera dell’Artigianato Tipico delle Valli di Lanzo che si svolge ogni anno a Cantoira, sono appuntamenti fondamentali per dare visibilità alle lavorazioni artigiane, sostenere le attività locali e aumentare l’attrattività turistica dei territori.

"Auspico che la Giunta Cirio condivida la necessità di supportare l’organizzazione e la promozione di questi eventi – conclude il consigliere regionale M5S – non si tratterebbe solo di un segnale politico, ma di un atto concreto a sostegno delle amministrazioni locali, delle Pro Loco e delle associazioni che quotidianamente si impegnano per la valorizzazione dei territori".