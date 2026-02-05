Carnevale, stop ai balli nei bar: a Ornavasso le “Ville” solo con musica

Stretta sugli eventi danzanti nei pubblici esercizi durante il periodo di Carnevale. Le recenti disposizioni in materia di sicurezza, emanate dal Ministero dell’Interno e ribadite dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola dopo la tragedia avvenuta a Capodanno a Crans Montana, hanno innalzato il livello di attenzione anche sulle iniziative occasionali organizzate nei bar e nei ristoranti.

Le indicazioni sono state trasmesse a tutti i Comuni della provincia e richiamano l’obbligo di rispettare rigorosamente la normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi, in particolare per i locali sprovvisti di licenza di pubblico spettacolo.

A Ornavasso il provvedimento riguarda le tradizionali “Ville”, le serate carnevalesche che vedono gruppi in maschera ritrovarsi nei locali del paese tra musica, canti e momenti di convivialità. L’edizione 2026, organizzata dalla “Nuova Pro Loco Boden” per mantenere viva l’identità walser del territorio, coinvolge sei esercizi pubblici e si svolgerà nelle serate del 7, 12, 14 e 16 febbraio.

Il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, informato dell’iniziativa, ha chiarito che gli eventi potranno svolgersi esclusivamente sotto forma di esibizioni musicali, senza alcun intrattenimento danzante. In assenza delle autorizzazioni previste dalla legge e delle necessarie verifiche sugli spazi, infatti, non è possibile consentire il ballo all’interno dei locali.

L’Amministrazione comunale ha inoltre chiesto alla Pro Loco di raccogliere le dichiarazioni dei gestori coinvolti, a garanzia del rispetto delle disposizioni e della sicurezza dei partecipanti.

"Le nuove indicazioni impongono il rispetto rigoroso delle regole, senza eccezioni – spiega il sindaco –. Le “Ville” potranno comunque svolgersi con musica e canti, preservando una tradizione molto sentita, ma sempre in condizioni di piena sicurezza".