Vogogna, il Salotto degli anziani partecipa all’iniziativa contro la violenza sulle donne

Ecco le creazioni del Salotto degli anziani di Vogogna, che stanno partecipando all’iniziativa indetta da VivaVittoria per la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il Salotto è attivo tutti i mercoledì dalle 14.30 presso il Centro del Cittadino, e le porte sono aperte a chiunque voglia partecipare.