Pentenero (Pd): “Siamo la Regione che perde più imprese, ma Cirio non pensa a un piano industriale”

“L’allarme sulla perdita del numero di imprese manifatturiere non sembra allarmare il presidente Cirio che evidentemente non si è reso conto di quanto la crisi in Piemonte sia grave”, afferma la presidente del gruppo regionale Pd Gianna Pentenero.

“Con un deficit tra nuove imprese iscritte e quelle cessate di oltre 380 unità, siamo la regione italiana col saldo peggiore del 2024. Calano le imprese registrate e quelle attive e dopo tre anni, appunto chiudono più imprese di quelle che aprono”, ha continuato Pentenero. Una situazione che si aggrava ulteriormente se si analizza il settore artigiano, dove il bilancio tra iscrizioni e cessazioni segna un ‘rosso’ ancora peggiore.

A trainare in basso il saldo piemontese sono per quota parte maggiore le 400 imprese in meno nel settore agricolo nel cuneese e le oltre 1300 imprese del commercio (dettaglio e ingrosso) nel torinese. “Il Piemonte non può diventare una regione dove non si può più fare impresa. Occorre che la giunta regionale di concerto col Governo pensi a un piano di rilancio imprenditoriale del nostro territorio: dall’agricoltura ai servizi, dobbiamo tornare a crescere come le altre regioni del nord Italia dove i numeri rivelano situazioni di sviluppo ben diversi. Noi continueremo a lavorare con le parti sociali e datoriali per fare la nostra parte in questa sfida che dobbiamo vincere per tutto il territorio” ha concluso Pentenero.