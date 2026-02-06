Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: la Regione rinnova l’impegno

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, la Commissione Regionale per le Pari Opportunità sottolinea l’importanza di affrontare questi fenomeni che continuano a colpire i ragazzi sul territorio. Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera emergenza sociale che richiede attenzione, prevenzione e azioni concrete.

La Commissione conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative educative nelle scuole e collaborare con istituzioni e associazioni per offrire supporto a chi subisce violenza o prevaricazioni. Fondamentale è anche il lavoro di sensibilizzazione rivolto a famiglie e comunità, perché conoscere i rischi e le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo rappresenta il primo passo per prevenirli.

La Regione invita tutti a partecipare attivamente a questo percorso di prevenzione, facendo sì che le scuole, le famiglie e le associazioni diventino insieme punti di riferimento per la tutela dei giovani.