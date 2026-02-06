Il sole torna a Viganella: nuova vita per lo specchio grazie al sostegno di Plenitude

Il borgo di Viganella è protagonista de “Il sole che non c’era”, il nuovo progetto di comunicazione di Eni Plenitude che racconta la storia dello specchio ormai noto in tutto il mondo. Un video che racconta la storia della frazione di Borgomezzavalle, conosciuta come “il paese senza sole” a causa della sua posizione: circondato dalle montagne, il borgo viene illuminato dai raggi solari solo per 83 giorni all’anno. Lo specchio, posizionato nel 2006 a 1.070 metri di quota, è in grado di riflettere i raggi sulla piazza principale, trasformando Vigenella nel primo paese al mondo ad aver modificato scientemente il proprio microclima.

Nel 2023, però, lo specchio è stato danneggiato, lasciando il borgo nuovamente al buio. Per far sì che torni operativo, il comune di Borgomezzavalle effettuerà alcuni lavori di ripristino, che saranno sostenuti anche grazie all’intervento di Plenitude.

Per celebrare il ritorno del sole a Viganella, dal 17 al 24 novembre 2025 Plenitude ha inoltre dato vita a una grande installazione artistica posta al centro del borgo: una sfera luminosa che richiama metaforicamente la luce solare e l’impegno continuo di Plenitude a trasformare l’energia in valore condiviso. Il progetto è raccontato anche attraverso la voce degli abitanti del Paese con un video disponibile su corporate.eniplenitude.com/it/one-plenitude-magazine/storie-di-business/viganella-e-il-sole-ritrovato.