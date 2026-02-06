Al via l'ampliamento de La Fabbrica per un nuovo spazio espositivo

Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio espositivo, che sorgerà come ampliamento dell’edificio in cui ha sede il centro culturale La Fabbrica di Villadossola. L’intervento rientra nella Strategia Nazionale Aree Interne e nella scheda progettuale dedicata allo sviluppo locale, finanziata attraverso fondi statali ed europei destinati al territorio ossolano, con l'obiettivo di dare vita al "Museo digitale dell'Ossola".

L’opera prevede la creazione di un nuovo spazio museale pensato per valorizzare il patrimonio culturale dell’Ossola attraverso strumenti digitali e contenuti multimediali in possesso delle associazioni del territorio. Il progetto, richiesto dal comune di Villadossola e sviluppato dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola, ha completato nei mesi scorsi tutte le fasi di approvazione: prima il progetto di fattibilità, poi quello esecutivo.

Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, ammonta a circa 140mila euro. I lavori sono dunque iniziati e si prevede una durata di circa 180 giorni.

"Fondamentale per la realizzazione del museo digitale - le parole del sindaco Bruno Toscani - il lavoro di raccolta e consevazione dei materiali fatto negli anni dalle associazioni locali. L'amministrazione comunale vuole ringraziare l'Anpi, l'associazione culturale Villarte, il Cai di Villadossola e la Filarmonica di Villadossola per aver aderito a questo progetto, nella volontà condivisa di diffondere la conoscenza del nostro patrimonio storico-cultuale, base di una memoria collettiva che va preservata e coltivata".

Nell'ambito del progetto, il centro culturale La Fabbrica sarà inoltre oggetto di una riorganizzazione che vedrà confluire nei suoi locali la biblioteca civica, con spazi rinnovati per lo studio e per l'incontro.