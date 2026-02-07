Unione Industriale Vco, un accordo con InEnergy Gas & Power per rafforzare il supporto energetico delle imprese

Unione Industriale Vco e InEnergy Gas & Power, fornitore di energia elettrica e gas 100% green con radicamento nel territorio del Verbano Cusio Ossola, annunciano la sottoscrizione di una nuova convenzione orientata a rafforzare il supporto energetico a titolari, dipendenti e collaboratori delle imprese associate e promuovere un dialogo strategico su temi di sostenibilità, competitività e sviluppo locale.

La convenzione nasce dalla comune volontà di sostenere le imprese del Vco in un contesto economico in evoluzione, offrendo soluzioni energetiche trasparenti, sostenibili e allineate alle esigenze di un sistema produttivo che guarda alla transizione energetica. L’accordo prevede la possibilità, per i dipendenti, i titolari o i collaboratori delle aziende associate all’Unione Industriale Vco di accedere a condizioni dedicate ed esclusive sulle forniture domestiche di luce e gas di InEnergy.

“Unione Industriale Vco accoglie con soddisfazione la nuova convenzione con InEnergy”, ha affermato Fausto Milanesi, presidente dell’Unione Industriale Vco e direttore industriale di Lagostina. “Questa intesa offre ai titolari, ai dipendenti e ai collaboratori delle nostre imprese un’opportunità concreta e vantaggiosa per accedere a soluzioni energetiche con prezzi trasparenti e green perché’ prodotte da centrali idroelettriche del Vco. È un passo importante verso una maggiore efficienza e una visione condivisa di sviluppo sostenibile territoriale”.

La convenzione tra Unione Industriale Vco e InEnergy Gas & Power vuole rappresentare un ulteriore passo per consolidare un modello di collaborazione basato sulla fiducia tra imprese del territorio, istituzioni e partner energetici. L’accordo si inserisce anche nel più ampio percorso di InEnergy di promozione di iniziative che favoriscano dialogo, crescita sostenibile e competitività nel tessuto produttivo locale.

“Con questa convenzione confermiamo il nostro impegno nei confronti delle realtà imprenditoriali del territorio”, ha dichiarato Luca Cajelli, amministratore delegato di InEnergy Gas & Power. “Crediamo che un dialogo strutturato tra mondo industriale e partner locali sia fondamentale per accompagnare le imprese e le loro risorse verso scelte energetiche sostenibili, efficaci e competitive. Il nostro approccio si basa sulla trasparenza, sull’assistenza diretta e sulla capacità di offrire soluzioni che guardano al lungo periodo, valorizzando risorse locali, persone e competenze”.

La convenzione rappresenta così un’iniziativa che affianca il mondo delle imprese anche nella vita quotidiana delle persone, portando i valori di trasparenza, semplicità e vicinanza di InEnergy direttamente nelle case, attraverso un servizio locale e un supporto concreto nella gestione delle forniture di luce e gas.