Incredibile: Crodo e Voluntas Suna tornano in campo… per solo tre minuti

Si è risolta la questione della ripetizione del match di Seconda Categoria tra Crodo e Voluntas Suna.

Ripercorriamo brevemente i fatti: la gara fu disputata lo scorso 22 dicembre, e terminò con il risultato di 0-2 per gli ospiti. Gli antigoriani presentarono però ricorso, chiedendo la ripetizione del match a causa di un errore tecnico dell’arbitro (concessione del secondo gol alla Voluntas Suna, nonostante il direttore di gara avesse già fischiato un rigore prima che la palla finisse in porta).

In un primo momento il giudice sportivo accolse il ricorso del Crodo, anche perché l’arbitro ammise il proprio errore, ma la Voluntas Suna presentò un controricorso, sostenendo che il suddetto errore non alterò il risultato maturato in campo, e chiedendo dunque l’omologazione dello 0-2 ottenuto sul campo.

Nel comunicato odierno il giudice sportivo ha adottato una soluzione di compromesso tra le richieste degli antigoriani e la posizione della squadra verbanese, disponendo la ripresa del match a partire dal minuto 42 del secondo tempo, momento in cui avvenne il “fattaccio”. Si ripartirà quindi dal risultato di 0-1 per i verbanesi, che andranno subito sul dischetto per battere il rigore fischiato dall’arbitro un mese e mezzo fa.

Una sentenza dunque piuttosto originale per i campionati dilettantistici, che farà scendere in campo le due squadre giovedì 12 febbraio alle 20,30, al Comunale di Verampio, in una fredda sera invernale, per disputare solamente tre minuti di partita (più eventuale recupero) e con gli ospiti pronti a trasformare un rigore...