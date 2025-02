Conclusa l'esercitazione Modex 2025 in Portogallo: un successo per il volontariato piemontese

Si è conclusa con successo l'esercitazione Modex 2025, un'importante simulazione di intervento organizzata in Portogallo, che ha visto la partecipazione di unità di soccorso provenienti da diversi paesi europei. Per l'Italia, ha preso parte il volontariato organizzato appartenente al Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, che ha gestito la logistica e fornito gli operatori sanitari del modulo ospedaliero Emt-2 della Regione Piemonte.

Questa esercitazione ha messo in evidenza la perfetta sinergia tra le due componenti regionali, fondamentali per le operazioni internazionali di soccorso. Il coordinamento tra il volontariato e i professionisti ha permesso di affrontare al meglio le varie situazioni simulate, con un esito altamente soddisfacente, come sottolineato dagli esperti dell'Unione Europea che hanno monitorato l'iniziativa.