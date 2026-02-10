Giornata Mondiale del Malato: celebrazioni l’11 febbraio alla chiesa di Sant’Antonio alla Cappuccina

In occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, martedì 11 febbraio 2026 la comunità parrocchiale si ritroverà presso la chiesa di Sant’Antonio della Cappuccina per un momento di preghiera e condivisione dedicato alle persone anziane e ammalate.
Il programma prevede alle 15.30 la recita del Santo Rosario, seguita alle 16.00 dalla Santa Messa. Durante la celebrazione verrà conferito il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, segno di conforto, speranza e vicinanza per chi vive la prova della malattia.
La Giornata Mondiale del Malato, ispirata quest’anno al messaggio "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro", rappresenta un’occasione importante per rinnovare l’attenzione verso i più fragili e per testimoniare, attraverso la comunità, la vicinanza concreta e spirituale a chi soffre.