Firmata la convenzione per il Centro Visita di Buttogno

È stato firmato mercoledì 4 febbraio, al Centro Visita di Buttogno, l’accordo di collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale Val Grande e il Club Alpino Italiano – Sezione Valle Vigezzo. La convenzione sancisce una gestione diretta e condivisa del Centro Visita e pone le basi per la realizzazione di iniziative congiunte sul territorio.

L’intesa nasce dalla volontà comune di rafforzare la cooperazione tra le due realtà, nel segno di una protezione attiva dell’ambiente montano, della valorizzazione consapevole delle risorse naturali e culturali e di una fruizione rispettosa del territorio. Principi che trovano piena coerenza negli statuti sia del Parco Nazionale Val Grande sia del Club Alpino Italiano.

Tra le attività previste dall’accordo rientrano azioni informative, programmi di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti a studenti, turisti e frequentatori del parco. L’obiettivo è favorire una conoscenza più approfondita delle peculiarità ambientali e culturali dell’area, promuovendo comportamenti responsabili e una frequentazione consapevole della montagna.

Elemento centrale della convenzione è la valorizzazione della montagna e dei parchi attraverso programmi condivisi di educazione, formazione e accompagnamento alla scoperta del territorio. In questo contesto, il Centro Visita di Buttogno diventerà un punto di riferimento stabile per il dialogo con il pubblico e per le attività divulgative.

Alla firma dell’accordo erano presenti Claudio Cozzi, sindaco di Santa Maria Maggiore; Tiziano Maimone, presidente del Cai Valle Vigezzo; Antonello Bergamaschi e Raffaele Marini del Cai Valle Vigezzo; Luigi Spadone, presidente dell’Ente Parco Nazionale Val Grande; Michele Zanelli, direttore del Parco; e Lorenzo Mellerio, responsabile dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici di Buttogno.