Tornano le Giornate di raccolta del farmaco: una settimana di solidarietà nelle farmacie italiane

Tornano in tutta Italia le Giornate di Raccolta del Farmaco. Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio si svolgerà la 26ª edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico, che coinvolgerà circa 6.000 farmacie su tutto il territorio nazionale. In ogni città, i cittadini potranno donare uno o più medicinali da banco destinati alle persone in condizioni di povertà sanitaria.

Il bisogno è significativo: secondo i dati forniti da Banco Farmaceutico, il fabbisogno complessivo supera 1,2 milioni di confezioni di farmaci, destinati a 502.000 persone assistite da oltre 2.000 realtà caritative, di cui 145.000 sono minori. Nel 2025 sono state raccolte 653.339 confezioni di medicinali, per un valore complessivo di quasi 6 milioni di euro, con una media di 111 confezioni donate per farmacia.

I farmaci raccolti saranno distribuiti gratuitamente agli enti assistenziali convenzionati, che ogni giorno offrono cure e sostegno a chi, per difficoltà economiche, rischia di rinunciare alle terapie. I medicinali maggiormente richiesti sono quelli per l’influenza e per uso pediatrico, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili, antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e i disturbi gastrointestinali, oltre a disinfettanti, antinfiammatori e prodotti per il trattamento di ferite e ulcerazioni.

Le Giornate di Raccolta del Farmaco sono rese possibili grazie all’impegno di oltre 27.000 volontari e al sostegno di circa 21.000 farmacisti, titolari e collaboratori, che ospitano l’iniziativa e contribuiscono anche con erogazioni liberali. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, e in collaborazione con numerosi enti e associazioni di settore. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’evento, affiancata da importanti realtà del mondo farmaceutico e logistico.

"Le Giornate di Raccolta del Farmaco sono un gesto semplice, ma essenziale per tante persone fragili che, per ragioni economiche, non si curano in modo adeguato", ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, sottolineando il valore del dono come segno concreto di speranza in un contesto sociale ed economico sempre più complesso.

Sulla stessa linea Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale: "La farmacia è un presidio attento ai bisogni della collettività, sempre vicino al cittadino. L’adesione alle Giornate di Raccolta del Farmaco testimonia l’impegno delle farmacie nel sostenere concretamente le famiglie in difficoltà".

Anche la Federazione Ordini Farmacisti Italiani rinnova il proprio sostegno all’iniziativa. "Un’azione concreta per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della gratuità del dono verso chi vive situazioni di fragilità", ha affermato Andrea Mandelli, presidente della Fofi, ringraziando farmacisti e volontari per il loro impegno crescente.

Le Giornate di Raccolta del Farmaco rappresentano così un esempio virtuoso di collaborazione tra Terzo settore, imprese, professionisti sanitari e cittadini, capace di trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto per migliaia di persone.