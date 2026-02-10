Tornano le giornate di raccolta del Farmaco: vi aderiscono 23 farmacie del Vco

Dal 2000, ogni anno nel mese di febbraio, migliaia di volontari del Banco Farmaceutico presidiano le farmacie aderenti all’iniziativa per invitare i cittadini ad acquistare e donare medicinali destinati alle realtà assistenziali del territorio. Un gesto semplice ma fondamentale per sostenere chi vive in condizioni di povertà sanitaria.

Anche quest’anno tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco (Grf), in programma da oggi, martedì 10, a lunedì 16 febbraio. I volontari saranno presenti in particolare sabato 14 febbraio, ma per tutta la settimana sarà possibile recarsi nelle farmacie aderenti e donare uno o più medicinali. I farmacisti, in collaborazione con gli enti benefici, indirizzeranno i clienti verso i prodotti di cui vi è maggiore necessità.

Secondo i dati della Fondazione Banco Farmaceutico Ets, in Italia sono oltre 502.000 le persone in condizioni di povertà sanitaria, di cui 145.000 minori. La raccolta comprende tutte le principali categorie di farmaci da banco, tra cui antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici, decongestionanti nasali, antisettici, antibiotici topici e medicinali per disturbi gastrointestinali.

In 24 anni di attività, la Giornata di Raccolta del Farmaco ha permesso di donare oltre 7 milioni e 991 mila medicinali, per un valore superiore a 29,7 milioni di euro. Nell’ultima edizione hanno partecipato 5.684 farmacie e oltre 25.600 volontari, con 588.013 farmaci raccolti a beneficio di circa 430.000 persone assistite da più di 2.000 enti convenzionati.

Nel Verbano Cusio Ossola, lo scorso anno sono stati raccolti 2.406 medicinali in 23 farmacie, per un valore complessivo di 23.127,17 euro, distribuiti a sei enti assistenziali. Anche nel 2026 gli enti benefici saranno sei, tra cui associazioni e realtà caritative di Domodossola, Verbania, Pallanza, Gravellona Toce, Stresa e Faenza, oltre alla Società di San Vincenzo De Paoli collegata a una farmacia di Armeno.

Sul territorio provinciale saranno coinvolti complessivamente 23 punti vendita: 10 nel Verbano, uno nel Cusio e 12 in Ossola. Le farmacie aderenti saranno presenti a Verbania, Cannobio, Baveno, Stresa, Gravellona Toce, Domodossola, Villadossola, Vogogna, Baceno, Crodo, Druogno, Ornavasso, Trontano, Pallanzeno e in altri centri del territorio.





Farmacie aderenti:

Verbano

Antica farmacia di Suna – Via Troubetzkoy, 118 frazione Suna, Verbania

Antica farmacia Nitais – P.zza Gramsci, 13/a frazione Pallanza, Verbania

Farmacia antica del lago – Via Vittorio Veneto 5/a, Cannobio

Farmacia Borroni – P.zza Ranzoni, 39 frazione Intra, Verbania

Farmacia Cammareri Bardelli – Via 42 Martiri, 107 Fondotoce, Fondotoce Verbania

Farmacia Cammareri Bardelli – Piazza Colla 8, Gignese

Farmacia comunale Verbania – Corso Cairoli 88, Verbania

Farmacia Nava – P.zza Matteotti, 25/b frazione Intra, Verbania

Farmacia Roi Olivieri – Via 42 Martiri, 13/a località Feriolo, Baveno

Farmacia Valle – Via Cavour, 16, Stresa

Cusio

Farmacia di Gravellona Toce – C.so Marconi, 32/c1, Gravellona Toce

Ossola

Antica farmacia del borgo – Via Romita 18a, Domodossola

Farmacia Calderara – Strada Statale 337, 11, Trontano

Farmacia Ciana – Via Alfredo Di Dio 33, Ornavasso

Farmacia comunale Domodossola – Via S. Antonio 1, Domodossola

Farmacia del corso – Corso Moneta Attilio 56, Domodossola

Farmacia di Baceno – Piazza Aldo Moro 21, Baceno

Farmacia di Vogogna – Via Nazionale Dresio 56, Vogogna

Farmacia Fantone – Via Domodossola, 35, Druogno

Farmacia Franzosi – Via Domodossola, 94, Villadossola

Farmacia Gallenzi – Via Bianchi Novello, 8, Villadossola

Farmacia Guerra – Via Sempione, 6, Pallanzeno

Farmacia Veggia – Piazza Marconi 10, Crodo