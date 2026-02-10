Nasce l’“Apiario Sociale” delle Vallate Ossolane: un progetto di apicoltura condivisa

L’Associazione Produttori Apistici delle Vallate Ossolane (A.p.a.v.o.) presenta l’“Apiario Sociale”, un nuovo progetto dedicato alla promozione dell’arte apistica, alla formazione e alla condivisione di buone pratiche, a sostegno di un’apicoltura responsabile.

Situato in Località Scezza, l’Apiario Sociale nasce come spazio di apprendimento e collaborazione, pensato soprattutto per apicoltori alle prime armi, ma aperto a tutti i soci interessati a crescere professionalmente in un contesto guidato e strutturato. Il progetto unisce la gestione individuale degli alveari al supporto collettivo dell’Associazione e alla supervisione costante di apicoltori esperti.

“L’apicoltura deve essere in continuo rinnovamento per affrontare le sfide che il cambiamento climatico ci pone davanti – spiega Giacomo Prina, presidente di A.p.a.v.o., al terzo mandato –. L’Apiario Sociale è uno strumento concreto per fornire ai neo apicoltori le competenze necessarie a gestire in modo responsabile e consapevole i propri alveari. Con questo progetto rafforziamo l’impegno a sostegno dell’apicoltura locale e della costruzione di una comunità apistica solidale nelle Vallate Ossolane.”

Ogni partecipante potrà gestire fino a due alveari forniti dall’Associazione, prendendo parte a visite periodiche, momenti di formazione e attività condivise. Il miele prodotto sarà suddiviso tra i partecipanti, mentre la quota dell’Associazione sarà destinata a finalità sociali.

Il progetto punta a diffondere una cultura apistica sostenibile, incentivare la tutela delle api e dell’ambiente, promuovere lo scambio di conoscenze tra apicoltori e offrire un percorso formativo concreto basato sull’esperienza diretta in apiario.

Le iscrizioni sono aperte ai soci A.p.a.v.o. e scadranno a metà marzo. I posti sono limitati. Il lancio dell’Apiario Sociale si inserisce in una fase di rinnovamento dell’Associazione, che nel 2025 ha rinnovato il consiglio direttivo, confermando Giacomo Prina alla presidenza, con i vice presidenti Michele Arioli e Luigi Giovangrandi e gli altri consiglieri dell’attuale mandato. Per informazioni e modalità di iscrizione: www.apavo.it.