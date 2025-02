Le proposte del Cinema Corso di questa settimana

CAPITAN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

PRIMA VISIONE NAZIONALE ASSOLUTA IN 4K ULTRA HD

Il nuovo Capitano è pronto a entrare in azione! Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) raccoglie l'eredità di Steve Rogers in Captain America: Brave New World! In questo attesissimo sequel, il nuovo Cap affronta una minaccia globale mentre il mondo cerca un nuovo simbolo di speranza. Con Harrison Ford nei panni del Presidente Thaddeus Ross, il film promette adrenalina, colpi di scena e azione senza sosta!

PROGRAMMAZIONE:

Mercoledì 12 febbraio – 20:30

Giovedì 13 febbraio – 20:30

Venerdì 14 febbraio – 17:30 | 20:30

Sabato 15 febbraio – 17:30 | 20:30

Domenica 16 febbraio – 17:30 | 20:30

Lunedì 17 febbraio – 20:30

Martedì 18 febbraio – 20:30

THE SUBSTANCE

Il nuovo film di Coralie Fargeat porta il body horror a un livello completamente nuovo con una forte impronta femminista. The Substance racconta la storia di Elisabeth (Demi Moore), un'ex star di Hollywood ormai dimenticata, licenziata dal programma di aerobica che conduceva semplicemente per aver superato i 50 anni.

Disperata e alla ricerca di un modo per tornare giovane, Elisabeth risponde a un annuncio che offre un misterioso siero ringiovanente. Ma c'è un prezzo da pagare: il siero non la fa solo sembrare più giovane, ma genera una sua versione più giovane e attraente, Sue (Margaret Qualley), attraverso un processo di partenogenesi.

Le regole del siero sono semplici ma inquietanti: le due donne devono alternarsi ogni settimana, con una di loro ibernata mentre l'altra vive. Ma quando Sue decide di infrangere le regole, iniziando a rimanere "attiva" oltre il tempo consentito, Elisabeth scopre un lato oscuro del siero, mettendo a rischio la propria esistenza...

PROIEZIONI:

Giovedì 13 febbraio - 20:30

Venerdì 14 febbraio - 17:30

Sabato 15 febbraio - 17:30 | 20:30

Domenica 16 febbraio - 17:30 | 20:30

Lunedì 17 febbraio - 20:30

Martedì 18 febbraio - 20:30

ANTEPRIMA NAZIONALE ASSOLUTA

BRIDGET JONES: UN AMORE DI RAGAZZO

La regina delle commedie romantiche è tornata! Bridget Jones (Renée Zellweger) torna sul grande schermo con il quarto capitolo della saga, diretto da Michael Morris e tratto dal romanzo di Helen Fielding. Un film che promette risate, emozioni e tanto amore!

Cast stellare: oltre a Zellweger, ritroviamo Hugh Grant, Emma Thompson e tante nuove sorprese, tra cui Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Isla Fisher e molti altri!

Proiezione speciale:

Venerdì 14 FEBBRAIO - 20.30

Perfetto per San Valentino!