Omegna e Pieve Vergonte celebrano l'81° anniversario della battaglia di Megolo

L'Anpi Omegna Cusio ha predisposto anche quest'anno un calendario ricco di appuntamenti per celebrare l'81esimo anniversario della battaglia di Megolo. Il 13 febbraio 1944 persero la vita Filippo Maria Beltrami ed altri undici partigiani: come sempre, gli appuntamenti si divideranno tra Omegna e Megolo. Proprio nel piccolo centro ossolano, domani alle 17.00 sarà inaugurata la mostra “Gli schiavi di Hitler”, una storia degli internati, molti dei quali anche del nostro territorio. Prevista anche la presentazione del libro “Il valore di una scelta” di Pietra De Blasi. Venerdì 14 febbraio, invece, al teatro Massari di Pieve Vergonte sarà presentato “Lacrime di sale”, con la presenza di Lidia Tolotta.

Le celebrazioni sabato 15 febbraio si sposteranno a Cireggio, con la celebrazione della messa in ricordo dei caduti e la deposizione dell'omaggio floreale al monumento in ricordo del capitano Beltrami e della moglie Giuliana. Sempre sabato a Megolo messa alle 17.00 e il reading teatrale “Il peso della farfalla”. Domenica a Omegna la messa in Collegiata alle 10.00, il corteo con gli omaggi ai monumenti ai caduti e la successiva commemorazione al Teatro Sociale a cura di Andrea Furegato, sindaco di Lodi. A Megolo al pomeriggio l'orazione della giornalista Lidia Tolotta.