Ospedale unico del Vco, M5S: "Troppi dubbi sui tempi, no al partenariato pubblico-privato"

Il Movimento 5 Stelle Piemonte esprime forti perplessità sulle tempistiche di realizzazione e sulle modalità di finanziamento del nuovo ospedale unico del Verbano Cusio Ossola.

La Giunta regionale ha proposto al Consiglio di modificare la deliberazione del 20 giugno 2023, individuando nel Comune di Piedimulera l’area per la costruzione del nuovo presidio, sulla base dello studio comparativo affidato al Politecnico di Torino.

Il M5S ribadisce di essere sempre stato favorevole alla realizzazione dell’ospedale unico, anche nella precedente legislatura, quando – ricordano i pentastellati – la Giunta aveva scelto di abbandonare il progetto a favore della ristrutturazione dei due presidi esistenti, decisione poi bocciata dal Ministero.

"Abbiamo già votato a favore della delibera con cui la Giunta regionale ha formalizzato la scelta dell’ospedale unico – dichiarano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle – ma questo non significa che scenderemo a compromessi sul metodo di finanziamento". Nel mirino del gruppo regionale c’è l’ipotesi di ricorrere al partenariato pubblico-privato (Ppp), soluzione accennata dall’assessore Federico Riboldi nel corso della Commissione.

"Ci opporremo a qualsiasi ipotesi di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e/o gestione del nuovo ospedale – affermano –. Abbiamo documentato in più occasioni come, in operazioni analoghe, il Ppp possa comportare extra-costi molto rilevanti rispetto a soluzioni di finanziamento pubblico, con costi finanziari elevati e vantaggi sbilanciati sul privato". Il Movimento 5 Stelle chiede quindi scelte chiare e tempi definiti.

"Il diritto alla salute non può attendere e il Vco non può più permettersi annunci e ripartenze. Servono decisioni trasparenti, tempi certi e fondi pubblici. Valuteremo di consultare i territori per approfondire ogni aspetto di questa scelta insieme ai cittadini". Il comunicato è firmato da Sarah Disabato, capogruppo regionale M5S Piemonte, dai consiglieri regionali Alberto Unia e Pasquale Coluccio e dal Gruppo territoriale M5S Vco.