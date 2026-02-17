Ospedale unico, Zappalà (FdI): "Voto storico per il Vco. La regione passa dalle parole ai fatti"

“Ieri è stata una giornata storica per la sanità del Verbano Cusio Ossola. Con il voto in Commissione sulla delibera per la localizzazione del nuovo ospedale unico a Piedimulera, mettiamo finalmente la parola ‘fine’ a un tira e molla durato trent’anni, che ha tenuto in ostaggio il diritto alla salute di un intero territorio”. Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, a margine della seduta della Commissione Sanità.

La scelta della località Piedimulera è giunta al termine di un percorso di analisi rigorosa, basato sullo studio del Politecnico, che ha valutato sei diverse alternative basandosi su parametri tecnici, logistici, economici, di sicurezza idrogeologica e di accessibilità. “L’ospedale unico a Piedimulera non è solo una sfida edilizia, ma un baluardo contro la mobilità passiva - sottolinea Zappalà. - Per troppi anni i cittadini del Vco sono stati costretti a varcare i confini provinciali o, peggio, a rivolgersi alla sanità della vicina svizzera per trovare risposte che il nostro territorio non riusciva più a dare con strutture frammentate e obsolete. Con questo nuovo polo d'eccellenza, invertiremo la rotta: vogliamo che i nostri pazienti tornino a curarsi in Piemonte, attratti da tecnologie all'avanguardia e da un’organizzazione ospedaliera finalmente moderna”.

“Voglio rivolgere un plauso particolare all’assessore Federico Riboldi per il metodo adottato lungo il percorso che ha portato alla scelta odierna - prosegue il consigliere di FdI -. La regione ha avuto il coraggio e la responsabilità di assumersi l’onere della scelta, seguendo fedelmente le indicazioni scientifiche del Politecnico. È questo il modo corretto di amministrare: meno campanilismi e più dati oggettivi per garantire il miglior servizio possibile ai cittadini”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, la localizzazione a Piedimulera rappresenta il punto di equilibrio ideale per servire l’intera provincia del Vco. “Non stiamo parlando di una vittoria di un comune contro un altro, ma della vittoria del buonsenso. Dopo anni di discussioni sterili che non hanno portato a posare un solo mattone, oggi abbiamo un progetto concreto, una sede definita e la volontà politica di procedere spediti. La regione passa dalle parole ai fatti, mettendo la salute dei piemontesi al di sopra di ogni polemica politica”.