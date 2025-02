Promozione, pareggiano tutte le prime della classe

La Juventus Domo non va oltre lo 0-0 casalingo contro gli Orizzonti Canavese, rallentando la sua corsa nelle zone alte della classifica. I granata non riescono a sfondare il muro difensivo degli ospiti, che si dimostrano compatti e ben organizzati. Primo tempo molto bloccato e nessuna occasione di rilievo, nella ripresa il Domo costruisce due-tre palle gol e nel finale protesta per un possibile rigore non concesso, ma il risultato non cambia. Con questo pareggio, i domesi restano terzi, ma sprecano un’occasione per avvicinare la capolista Cossato e l’Ivrea seconda in classifica, entrambe fermate sul pareggio nei rispettivi incontri.

L’Omegna conquista un punto prezioso sul campo del Cameri, in una sfida equilibrata e con poche emozioni. I rossoneri, che cercavano il colpo esterno per rilanciarsi in classifica e al contempo affossare i nerazzurri novaresi, faticano a rendersi pericolosi, ma difendono con ordine e riescono a mantenere la porta inviolata. Il pareggio non cambia molto la situazione dei ragazzi di mister Foti, che restano al terzultimo posto, guadagnando però un punto sull’ultimo posto.

I gialloblù del Feriolo ottengono un buon pareggio esterno sul campo del Gattinara. Dopo avere chiuso in svantaggio la prima frazione, con i locali che trasformano un rigore, nella ripresa è Paganini a iscriversi al tabellino marcatori e riportare in parità la partita. Cinque minuti dopo però i lacuali rimangono in inferiorità numerica per il rosso a Chiodi, ma gli uomini di mister Porcu lottano su ogni pallone e strappano un punto utile a muovere la classifica, sul campo di una squadra sempre difficile da affrontare.

Così il trainer gialloblù Luca Porcu: “Sono rammaricato, perché questa partita avremmo potuto vincerla. Abbiamo chiuso in svantaggio il primo tempo immeritatamente e poi, quando abbiamo pareggiato e l’inerzia della gara era passata dalla nostra parte, ci siamo fatti male da soli, con un’espulsione ingenua e del tutto evitabile. Anche con l’uomo in meno ci siamo comportati bene, senza quel rosso magari avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. Purtroppo stiamo ricadendo negli errori che hanno già segnato la prima parte della stagione del Feriolo, troppo spesso non riusciamo a chiudere la partita in undici, e questo è un grosso handicap se devi fare punti. Detto ciò, penso che i miei ragazzi se la possano giocare con chiunque, nelle restanti giornate e in un futuro playout: adesso recuperiamo qualche giocatore per domenica prossima, e cercheremo di fare risultato contro la Dufour”.

Sconfitta di misura per l’Ornavassese, che cade in trasferta contro la Virtus Vercelli per 1-0. I neri giocano una partita generosa ma pagano a caro prezzo un episodio sfavorevole, un peccato perché il pareggio avrebbe dato morale oltre che un punticino in classifica. Nessun dramma comunque per gli uomini di Fusè, che rimangono in piena corsa per conquistare almeno un posto nei playout.

Risultati:

Cameri - Omegna 0 - 0; Juventus Domo - Orizzonti Canavese 0 - 0; Dufour Varallo - Arona 0 - 2; Gattinara - Feriolo 1 - 1; Città Di Cossato - Fulgor Chiavazzese RV 2 - 2; Montanaro - Ivrea 1 - 1; Virtus Vercelli - Ornavassese 1 - 0; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Union Novara 0 - 2

Classifica:

Città Di Cossato 49 - Ivrea 45 - Juventus Domo 43 - Fulgor Chiavazzese RV 42 - Arona 36 - Gattinara 35 - Orizzonti Canavese 30 - Virtus Vercelli 30 - Montanaro 29 - Dufour Varallo 24 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Union Novara 21 - Cameri 20 - Omegna 15 - Feriolo 14 - Ornavassese 13