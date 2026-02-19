 / Associazioni

Associazioni | 19 febbraio 2026, 14:50

A La Cinefoto la fotografia notturna

La serata di venerdì 20 sarà condotta da Roberto Bianchetti

A La Cinefoto la fotografia notturna

Protagonista a La Cinefoto, venerdì 20 Febbraio,  la "fotografia notturna’’. La serata sarà condotta dal fotografo e guida naturalistica Roberto Bianchetti, il quale affronterà diversi temi: dal paesaggio naturale a quello artificiale, dalla luce della luna a quelle delle città. Questo incontro, rivolto sia ai principianti che a fotografi più esperti, permetterà di comprendere meglio le tecniche specifiche della fotografia serale e notturna, per scoprire un mondo insolito, meraviglioso e creativo.

Roberto, che già collabora da anni con La Cinefoto, oltre che fotografo e videomaker, organizza e tiene corsi, workshop ed escursioni fotografiche e naturalistiche

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore