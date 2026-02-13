La Fondazione Comunitaria festeggia 20 anni: musei aperti in tutto il Vco

Una giornata speciale, all’insegna della cultura, della condivisione e delle eccellenze del territorio. È quanto si propone di offrire la Fondazione Comunitaria del Vco, in occasione del suo ventesimo compleanno. Per celebrare questo importante traguardo, sabato 14 febbraio ben 24 musei del Verbano Cusio Ossola apriranno le proprie porte a tutta la cittadinanza, con visite guidate e ingressi gratuiti per i residenti nel Vco. Di seguito l’elenco completo dei musei aperti:
Domodossola: Palazzo San Francesco
Malesco: Museo archeologico della pietra ollare
Santa Maria Maggiore: Casa del Profumo Feminis-Farina, Museo dello Spazzacamino, scuola di belle arti Rossetti Valentini
Villette: museo “La ca’ di feman da la piaza”
Crodo: Museo nazionale delle acque minerali Carlo Brazzorotto
Formazza: Museo Casa Forte
Calasca Castiglione: Museo della Milizia
Macugnaga: Museo della montagna e del contrabbando, museo Walser
Vanzone con San Carlo: Museo del mulino Giacchetti
Baveno: Museo del Granito
Cannero Riviera: Museo etnografico e della spazzola
Ghiffa: Museo dell’arte del cappello
Ornavasso: Museo parrocchiale di arte sacra
Verbania: Museo del Paesaggio
Vogogna: Castello Visconteo
Mergozzo: Mu.Me. Museo Archeologico
Omegna: archivio F.A.R.O. giocattoli, museo Moca, museo Rodari, pinacoteca Guido Boggiani
Quarna Sotto: Museo etnografico e dello strumento musicale a fiato.