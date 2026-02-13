La Fondazione Comunitaria festeggia 20 anni: musei aperti in tutto il Vco

Una giornata speciale, all’insegna della cultura, della condivisione e delle eccellenze del territorio. È quanto si propone di offrire la Fondazione Comunitaria del Vco, in occasione del suo ventesimo compleanno. Per celebrare questo importante traguardo, sabato 14 febbraio ben 24 musei del Verbano Cusio Ossola apriranno le proprie porte a tutta la cittadinanza, con visite guidate e ingressi gratuiti per i residenti nel Vco. Di seguito l’elenco completo dei musei aperti:

Domodossola: Palazzo San Francesco

Malesco: Museo archeologico della pietra ollare

Santa Maria Maggiore: Casa del Profumo Feminis-Farina, Museo dello Spazzacamino, scuola di belle arti Rossetti Valentini

Villette: museo “La ca’ di feman da la piaza”

Crodo: Museo nazionale delle acque minerali Carlo Brazzorotto

Formazza: Museo Casa Forte

Calasca Castiglione: Museo della Milizia

Macugnaga: Museo della montagna e del contrabbando, museo Walser

Vanzone con San Carlo: Museo del mulino Giacchetti

Baveno: Museo del Granito

Cannero Riviera: Museo etnografico e della spazzola

Ghiffa: Museo dell’arte del cappello

Ornavasso: Museo parrocchiale di arte sacra

Verbania: Museo del Paesaggio

Vogogna: Castello Visconteo

Mergozzo: Mu.Me. Museo Archeologico

Omegna: archivio F.A.R.O. giocattoli, museo Moca, museo Rodari, pinacoteca Guido Boggiani

Quarna Sotto: Museo etnografico e dello strumento musicale a fiato.