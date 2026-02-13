 / Associazioni

Fiab Vco, rinnovato il consiglio direttivo

Nel corso della prima riunione, sarà nominato il presidente

Fiab Vco (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha rinnovato il proprio consiglio direttivo nel corso di un’assemblea tenutasi nei giorni scorsi a Verbania. Oltre 40 i soci presenti, ai quali è stata illustrata l’attività dell’associazione e i programmi che il nuovo consiglio svilupperà in futuro.

Il consiglio è composto da: Italo Bertocchi, Luigi Ciccarone, Massimo Di Bari, Milena Dipietrantonio, Anna Fovanna, Franco Gemelli, Giovanni Giorla, Domenico Matera, Matteo Maulini, Andrea Moroni, Alessandro Pirocchi, Enrica Pomati, Cristian Santopolo, Francesco Sasso, Roberto Siccoli. Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo eleggerà il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

