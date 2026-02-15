Divertimento e solidarietà: riuscita la "cena del regalo riciclato"

Successo e una settantina di partecipanti per la cena in maschera del regalo riciclato, organizzata dall'associazione Help al circolo del Badulerio di Domodossola, culminata con la lotteria dei regali che non sono stati graditi a Natale, portati dai partecipanti.

Soddisfatta la vicepresidente Stefania Pastore: “La serata è stata un successo. Dietro ogni maschera, il desiderio comune di fare del bene: sostenere una causa importante attraverso la condivisione la bellezza dello stare insieme. In un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, gli ospiti hanno dato vita a un evento capace di unire leggerezza e impegno, dimostrando come la beneficenza possa essere anche un momento di festa, capace di coinvolgere e lasciare un segno concreto. Grazie ai partecipanti che hanno dimostrato generosità per sostenere il progetto della scuola Diatta a Zuighinchor in Senegal e, quando le maschere cadono, resta ciò che conta davvero: la solidarietà”.