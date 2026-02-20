Decreto energia, Confcommercio: "Passo concreto verso una maggiore equità del sistema"

“Valutiamo positivamente il Decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri, che interviene anche sulla revisione degli oneri legati agli incentivi alle fonti rinnovabili con una impostazione che tiene conto dell’intero sistema produttivo, senza distinzioni dimensionali né di potenza impegnata. La scelta di includere tutte le categorie di impresa rafforza l’equità complessiva del provvedimento e risponde a un'esigenza di coerenza del quadro tariffario”. Così una nota di Confcommercio.

Che prosegue: "L’impianto del decreto rappresenta un primo passo nel percorso di stabilizzazione e rafforzamento del mercato energetico nazionale. Le misure adottate sono orientate alla riduzione della volatilità dei prezzi e a un contenimento progressivo dei costi in bolletta, contribuendo a rendere più prevedibile il sistema energetico per le attività economiche. Resta centrale l’obiettivo di consolidare interventi strutturali sugli oneri di sistema, che continuano a incidere in misura significativa – oltre il 20% – sulla bolletta elettrica delle imprese. In questa prospettiva, il successivo confronto parlamentare potrà rappresentare un’occasione per rafforzare ulteriormente l’efficacia delle misure previste e consolidare nel tempo i benefici per il sistema produttivo”.