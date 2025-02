Pellegrinaggio giubilare a Roma: anche i fedeli ossolani protagonisti

Con il gruppo di 600 pellegrini della diocesi di Novara, che guidati dal vescovo monsignor Franco Giulio Brambilla, stanno partecipando al pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma anche una quarantina di fedeli ossolani. I pellegrini sono partiti il 17 ed oggi 20 febbraio in serata concluderanno il pellegrinaggio.

Ad accompagnare il gruppo di fedeli di Domodossola e dintorni, di Villadossola e della Valle Antrona, di Baceno e Crodo il vicario episcopale dell'Ossola don Luigi Preioni, il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel e il parroco di Baceno don Davide Gheza. I fedeli hanno attraversato durante il pellegrinaggio le Porte Sante nelle maggiori basiliche di Roma: San Paolo fuori le Mura, San Giovanni in Laterano ieri hanno attraversa la Porta Santa della Basilica di San Pietro.

A seguito della degenza ospedaliera del Santo Padre non c'è stata l'udienza generale di mercoledì prevista nel programma. I pellegrini in questi giorni hanno pregato intensamente per la salute di papa Francesco. Durante il pellegrinaggio oltre all”attraversamento delle Porte Sante hanno partecipato a visite guidate delle bellezze artistiche e storiche della capitale e a momenti catechesi e di convivialità e condivisione. Il tema del pellegrinaggio diocesano è “Il Signore è la mia Speranza”.

Ieri il gruppo ha partecipato all’ordinazione episcopale del novarese monsignor Filippo Ciampanelli. A presiedere la celebrazione di ordinazione è stato il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, dove monsignor Filippo Ciampanelli è impegnato come sotto-segretario. Il cardinale Gugerotti è stato affiancato dall’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, e dal vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla.