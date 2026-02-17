Miele piemontese e qualità. Tornano le degustazioni guidate di Piemonte Miele

Come riconoscere un miele di qualità? Quali analisi sono necessarie prima arrivare in commercio? Quanti mieli esistono in Piemonte? Perché è così importante parlare di sicurezza alimentare?

Riparte a Torino il ciclo di degustazioni guidate di miele organizzate da Piemonte Miele, pensate per accompagnare il pubblico nel mondo del miele piemontese con un’esperienza a 360 gradi. Un percorso gratuito e aperto a tutti che unisce l’assaggio alla conoscenza, per imparare a riconoscere le varietà di mieli del territorio e ciò che li rende davvero unici.

Il primo incontro è in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 17, presso Locanda nel Parco (Via Modesto Panetti 1, Torino). La partecipazione è gratuita, con iscrizione al link https://www.eventbrite.com/e/degustazione-miele-piemontese-tickets-1982675626170?aff=o ddtdtcreator

Le degustazioni saranno guidate da chi lavora quotidianamente nel mondo del controllo qualità e a fianco degli apicoltori: non un semplice “evento gastronomico”, ma un’occasione per ascoltare, capire e mettere a fuoco cosa significa qualità quando si parla di miele, e perché il tema riguarda davvero tutti, dai consumatori ai produttori.

“Con queste degustazioni vogliamo offrire un’esperienza che sia al tempo stesso piacevole e utile: il miele va assaggiato, certo, ma va anche compreso - dichiara Davide Colombo, Presidente di Piemonte Miele - Dietro ogni vasetto c’è il lavoro degli apicoltori e c’è un territorio che cambia, che va monitorato e rispettato. Per questo per noi la qualità non è uno slogan: è un impegno quotidiano fatto di tracciabilità, sicurezza alimentare, controlli e analisi e poter portare tutto questo in un incontro aperto al pubblico significa rendere più trasparente la filiera e rafforzare la fiducia verso il miele piemontese”.

Gli appuntamenti si terranno fino a maggio e si inseriscono nelle attività di promozione e informazione previste dal Bando regionale OCM API - Intervento F, con l’obiettivo di affiancare la dimensione sensoriale a un elemento spesso poco conosciuto dal pubblico: il ruolo delle analisi nella tutela della qualità del miele. Attraverso questo percorso, Piemonte Miele si pone l’obiettivo di lavorare su un approccio che tenga insieme dialogo con il grande pubblico e rigore tecnico, per valorizzare e dimostrare ciò che rende un miele davvero sicuro, tracciabile e riconoscibile.

Dietro un miele di qualità non c’è soltanto l’assaggio: ci sono controlli e verifiche che proteggono i consumatori e sostengono gli apicoltori che operano con serietà, contrastando tutte le pratiche che rischiano di compromettere la percezione del prodotto. L’obiettivo ambizioso è dunque quello di trasformare concetti come “qualità” e “autenticità” in elementi trasparenti e comprensibili, fondamentali per dare valore al miele piemontese anche fuori dai circuiti di consumo più esperti.

Nel calendario di febbraio è già previsto un secondo appuntamento: mercoledì 25 febbraio, sempre alle ore 17, presso Vasté Bistrot Giacosa (Via Giuseppe Giacosa 38, Torino).

Per restare aggiornati sulle prossime date vi invitiamo a seguire le pagine social della cooperativa Piemonte Miele.

Partecipazione e prenotazioni

Iscrizioni disponibili su Eventbrite