 / Domodossola

Domodossola | 22 febbraio 2026, 12:00

Riqualificazione di piazza Cortesia, al via l'ultima fase dei lavori

Circolazione sospesa, in uno dei punti nevralgici per la viabilità, a partire dal 23 febbraio

Riqualificazione di piazza Cortesia, al via l'ultima fase dei lavori

Dopo alcuni mesi di sospensione, ripartono i lavori di riqualificazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Cortesia a Domodossola. Per consentire la conclusione dell’intervento, dunque, si rende necessaria la sospensione temporanea alla circolazione stradale in tutta l’area interessata dai lavori, a partire dalle 8.00 lunedì 23 febbraio.

Stop al traffico, fino al termine dei lavori, in piazza Cortesia e nel tratto finale di via Binda, fino all’intersezione con via Castellazzo, via Scaciga della Silva e via Giovanni XXIII, oltre al tratto finale di via Cadorna. L’amministrazione domese conferma che sarà sempre garantito, tramite via Giovanni XXIII, l’accesso alla farmacia comunale e al supermercato Tigros.

Per agevolare la circolazione, sarà istituito il doppio senso di marcia in via Veggia e in via Scaciga della Silva. Per la viabilità alternativa, l’accesso da nord sarà possibile tramite via Sant’Antonio, mentre da sud si potrà transitare lungo via Trieste e via Milano. L’invito rivolto a residenti, commercianti e utenti è quello di prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata sul posto e di rispettare le deviazioni indicate.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore