Viabilità cittadina e ponte dell'88: in consiglio comunale il punto sulle criticità

Il tema della viabilità cittadina è stato al centro del consiglio comunale tenutosi ieri – venerdì 20 febbraio – a Domodossola. A sollevare la questione, tra le più dibattute negli ultimi mesi, il gruppo Impegno civico per Domodossola tramite una mozione. Il consigliere Marco Bossi ha chiesto che venga “riunita in tempi brevi, e con cadenza periodica, la commissione competente insieme ai gruppi di minoranza, per vagliare le proposte utili alla risoluzione delle problematiche legate al ponte dell’88 e alla viabilità cittadina, non solo per quanto riguarda le vie centrali ma anche i parcheggi e le zone periferiche. Riceviamo spesso comunicazioni e segnalazioni da parte di cittadini, esercenti e residenti, che sentono il problema della viabilità”.

L’assessore ai lavori pubblici Franco Falciola è intervenuto sulla questione del ponte ferroviario, chiuso ormai da più di un anno: “Dobbiamo ringraziare il Prefetto Matilde Pirrera, che si sta occupando della questione con il tavolo di lavoro creato appositamente. Le istituzioni devono lavorare insieme per trovare una soluzione che tenga insieme sicurezza, viabilità e patrimonio storico. Serve trovare un equilibrio responsabile tra un eventuale valore culturale dell’opera e una viabilità sicura ed efficiente per la città. Auspichiamo che il prossimo incontro previsto per marzo possa essere un passo avanti concreto”.

A rispondere alla richiesta di Bossi è stato poi il sindaco Lucio Pizzi, che ha assicurato il suo massimo impegno per chiedere la convocazione di una riunione della commissione dedicata alla viabilità, “perché si discuta insieme alle minoranze e si ascoltino le loro proposte”. Il problema del ponte dell’88, invece, “è ormai in mano alla Prefettura, che si è impegnata nel dialogo con le altre istituzioni, ed è necessario rispettare le tempistiche degli interlocutori, in particolare Rfi e la Soprintendenza”.

Il primo cittadino ha però sottolineato come, sul tema della viabilità cittadina e in particolare del flusso di traffico nelle vie centrali della città in seguito ai cambiamenti apportati negli ultimi anni – quali il senso unico in via Marconi con la riqualificazione di piazza Cavour – sia necessario “pensare all’interesse complessivo della comunità. Molti cittadini guardano soltanto la loro casa, il loro cortile o il loro negozio: questo non è il modo di ragionare di un amministratore serio. Sulla questione della viabilità ho chiesto il parere del comandante della polizia locale Marco Brondolo, in particolare in relazione alle criticità evidenziate in via Canuto, via Galletti e via Marconi”. La risposta del comandante è diretta e inequivocabile: “Ho analizzato la questione sotto molti aspetti, ma non vedo come si potrebbe regolamentare diversamente il traffico in questi punti della città”.

Infine, da parte del sindaco, un accenno ai lavori che partiranno nei prossimi mesi: “È evidente che avremo ancora dei disagi per i cittadini, a causa di alcuni cantieri che prenderanno il via prossimamente, e che si uniscono alla chiusura del ponte dell’88. Avremo i lavori nell’ultima parte di via Canuto e via Montegrappa, l’ultima fase della riqualificazione di piazza Cortesia e la realizzazione della rotatoria all’ingresso della superstrada in regione Nosere. Ovviamente, i cantieri porteranno dei disagi, ma sono indispensabili per il rinnovo della città. Alla fine dei lavori potremo fare un ragionamento e valutare ogni aspetto del tema della viabilità”.