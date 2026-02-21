Studente del Marconi Galletti Einaudi vince il premio nazionale di poesia e narrativa 'Piazza dei Mestieri'

Premio nazionale di poesia per uno studente del Marconi Galletti Einaudi.

Si tratta di Antonio De Lio, che con la poesia ‘Anime in treno’ ha vinto il primo premio Nazionale di Poesia e Narrativa Piazza dei Mestieri, giuto alla diciannovesima edizione ed unico in Italia esclusivamente dedicato agli studenti delle scuole Superiori di Secondo Grado che frequentano Istituti Tecnici, Ipsia e Centri di Formazione Professionale. De Lio, 17 anni, frequenta la quarta classe di indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: ha ritirato il premio venerdì a Torino.

E' stata la docente di italiano, profesoressa Jessica Suriano, ad aver compreso la potenzialità e la profondità della poesia scritta da Antonio De Lio. Da qui la scelta di inviarla al concorso. De Lio ha vinto il primo premio, superando più di trecento elaborati che provenivano da tutta Italia. Nella giuria del Premio anche Alfredo Rienzi, critico di fama nazionale, che, al momento della consegna del premio, ha detto all studente domese: ‘C’è chi scrive poesie, e chi le vive. Come te!’

Enorme soddisfazione per ll Marconi Galletti Einaudi e il suo dirigente Gaudenzio D’Andrea , ''poichè quando si evidenziano le eccellenze e il sacrificio degli studenti, la scuola tutta ne esce rafforzata come agenzia educativa di riferimento''.