Dio parla ancora? Due incontri per imparare a leggere la Bibbia senza perdersi

"Dio parla ancora? Come leggere la Bibbia senza perdersi" è il titolo del percorso proposto per la Quaresima 2026 dal Vicariato dell’Ossola della Diocesi di Novara. Un’iniziativa pensata per offrire strumenti concreti a chi desidera avvicinarsi alla Sacra Scrittura in modo più consapevole e approfondito, senza smarrirsi tra pagine, generi letterari e interpretazioni.

Il ciclo si articolerà in due incontri serali, entrambi in programma alle 20.45 presso la Chiesa della Cappuccina di Domodossola, in via San Francesco 18.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio con il tema "Un’introduzione alla lettura della Bibbia". Un momento dedicato a comprendere come Dio abbia parlato "in tanti modi e in molte maniere", come ricorda la Lettera agli Ebrei (cf. Eb 1,1), e a scoprire le chiavi fondamentali per accostarsi al testo biblico.

Il secondo incontro si terrà giovedì 12 marzo e sarà dedicato a "Ispirazione e interpretazione della Scrittura". Al centro della serata il tema della Parola di Dio espressa in un linguaggio umano, secondo quanto indicato dalla Dei Verbum (cf. DV 12), per comprendere come leggere e interpretare correttamente i testi sacri nel loro contesto storico e teologico.

Relatore del percorso sarà don Davide Busoni, rosminiano e dottore in Teologia Biblica, che accompagnerà i partecipanti in un cammino di approfondimento accessibile ma rigoroso, rivolto a catechisti, operatori pastorali e a tutti coloro che desiderano riscoprire la ricchezza della Bibbia durante il tempo forte della Quaresima.

Un’occasione per fermarsi, ascoltare e lasciarsi interrogare dalla Parola, in un tempo dell’anno liturgico che invita alla riflessione e alla conversione.