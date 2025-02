Tutto pronto per la nuova edizione della Rosa Ski Raid

Sabato 15 e domenica 16 marzo si disputerà a Macugnaga la settima edizione della Rosa Ski Raid, gara di sci alpinismo ai piedi della parete Est del Rosa.

Nella giornata di sabato 15, alle ore 16.00, verranno distribuiti i pettorali e i pacchi gara (Kongresshaus), mentre alle ore 18.30 si terrà il briefing tecnico con la relazione meteo- valanghe di Renato Cresta. Domenica 16, invece, alle ore 8.00, saranno consegnati gli ultimi pettorali presso la seggiovia in località Pecetto (prevedere 35-40 minuti per raggiungere la partenza con gli impianti), mentre alle 9.00 inizierà la gara dall’Alpe Belvedere.

Nel primo pomeriggio, alle 14.30, si terranno in piazza le premiazioni e la festa. In caso di maltempo l’evento si sposterà in Kongresshaus. Il percorso definitivo sarà pubblicato nelle prossime settimane.