La Juve Domo sconfitta scivola al quarto posto

Battuta d’arresto che non ci voleva per la Juve Domo, sconfitta di misura 1-0 sul campo della Fulgor Chiavazzese. I granata confermano qualche difficoltà realizzativa, e anche stavolta non riescono a trovare la via del gol, così nel finale di partita arriva la rete decisiva per i biellesi. Una sconfitta pesante per gli ossolani, che vengono scavalcati proprio dalla Fulgor, ora terza in classifica con due punti di vantaggio. I ragazzi di mister Nino devono probabilmente dire addio alle velleità di vittoria finale, ma dovranno impegnarsi al massimo nelle prossime partite per mantenere il vantaggio su Gattinara e Arona, e blindare i playoff.

L’Omegna torna a casa con un punto dalla sfida interna contro la Virtus Vercelli. I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Pizzi, hanno continuato a giocare bene anche in avvio di ripresa, senza però riuscire a raddoppiare. Gli ospiti sono piano piano saliti di tono, costruendo un paio di buone opportunità, per poi trovare il gol del definitivo 1-1 a cinque minuti dal termine. Un punto conquistato contro un avversario di valore, ma che non basta ai ragazzi di mister Foti per risalire la classifica. I nigoglini vengono anzi sorpassati dal Feriolo, e sono ora penultimi, ma la lotta per evitare i playout resta apertissima.

Sorride invece il Feriolo, che ottiene una vittoria fondamentale contro il Dufour Varallo. I gialloblù hanno disputato una buona gara, e ringraziano la doppietta di Mattioni nel primo tempo, che decide il match. Questo successo per 2-0 permette ai lacuali di scavalcare l’Omegna e di guadagnare un piccolo margine sull’ultimo posto, e anche la zona salvezza non è più così lontana. Gli uomini di mister Porcu devono ancora lottare partita dopo partita, ma la vittoria di oggi può rappresentare un’importante spinta per il finale di stagione.

L’Ornavassese conquista un punto nella sfida casalinga contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, chiudendo il match sul 2-2. I neri partivano con l’obiettivo di centrare una vittoria fondamentale in chiave salvezza, ma anche i biellesi volevano fare bottino pieno per allontanarsi dalla zona playout. Sono proprio gli ospiti a portarsi avanti alla prima occasione, ma il solito Piana, acquisto quanto mai azzeccato, pareggia al 25° minuto. Di nuovo avanti il Ce.Ver.Sa.Ma. prima dell’intervallo, e ripresa con gli uomini di Fusè che cercano generosamente il pareggio, che arriva al quinto minuto di recupero con Viscomi di testa, su azione d’angolo. Viene così premiata la tenacia degli ossolani, che dimostrano carattere e voglia di non mollare, doti importanti per una squadra che vuole almeno disputare i playout.

Così mister Adolfo Fusè: “Un risultato che non ci soddisfa pienamente, anche se lo accettiamo volentieri per come è venuto e per come si era messa la partita. Al di là dei nostri demeriti, non mi è piaciuta la gestione arbitrale oggi, non solo per il loro gol che secondo me era in fuorigioco, ma per tutto l’andamento del match. Muoviamo la classifica, ma lo stanno facendo anche le nostre concorrenti, se avessimo vinto oggi avremmo tenuto più vicino anche il Ce.Ver.Sa.Ma., peccato. Domenica prossima ci attende una trasferta proibitiva sul campo del Cossato, ma noi ce la giocheremo perché vogliamo togliere prima possibile quello zero alla voce punti fatti in trasferta”.

Risultati:

Union Novara - Città Di Cossato 1 - 2; Ivrea - Cameri 3 - 2; Ornavassese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 - 2; Feriolo - Dufour Varallo 2 - 0; Orizzonti Canavese - Gattinara 1 - 3; Fulgor Chiavazzese RV - Juventus Domo 1 - 0; Arona - Montanaro 1 - 1; Omegna - Virtus Vercelli 1 - 1

Classifica:

Città Di Cossato 52 - Ivrea 48 - Fulgor Chiavazzese RV 45 - Juventus Domo 43 - Gattinara 38 - Arona 37 - Virtus Vercelli 31 - Orizzonti Canavese 30 - Montanaro 30 - Dufour Varallo 24 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 23 - Union Novara 21 - Cameri 20 - Feriolo 17 - Omegna 16 - Ornavassese 14