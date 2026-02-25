Ospedale a Piedimulera, Il Movimento 5 Stelle: "Da sempre favorevoli, ma rimane qualche dubbio"

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, intervengono sul tema dell’ospedale unico del Vco in seguito all’unanime approvazione, da parte del consiglio regionale, della localizzazione a Piedimulera. Di seguito la nota dei pentastellati.

“Dopo che il Ministero ha bocciato l’ipotesi di riqualificare i due ospedali di Verbania e Domodossola - su cui il centrodestra si è incaponito per anni, con enormi perdite di tempo - oggi finalmente è arrivato il cambio di passo: il consiglio regionale ha approvato la delibera che individua in Piedimulera l’area in cui sorgerà il nuovo ospedale unico del Verbano Cusio Ossola.

Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati favorevoli a questa ipotesi e lo siamo ancora oggi. Abbiamo deciso, però, di non partecipare al voto a causa della bocciatura del nostro emendamento che escludeva in maniera chiara e netta il partenariato pubblico privato come forma di finanziamento per realizzare l’ospedale unico. Per noi - lo abbiamo sempre ribadito - gli ospedali vanno realizzati con soldi pubblici.

Qualche dubbio rimane anche sulla localizzazione della struttura, che da delibera doveva essere la più baricentrica possibile: la scelta di Piedimulera, da questo punto di vista, appare più legata a ragionamenti di natura politica che tecnica.

Durante la discussione sono comunque stati approvati due importanti emendamenti a firma M5S. Il primo prevede che i presidi di Verbania e Domodossola non vengano depotenziati fino alla piena attivazione del nuovo ospedale, il secondo rimarca l’importanza di potenziare la medicina territoriale e il sistema di emergenza-urgenza sul territorio.

Come Movimento 5 Stelle ribadiamo la necessità di realizzare il prima possibile il nuovo ospedale. Dopo tutto il tempo perso a causa delle scelte campanilistiche di alcuni esponenti del centrodestra e delle divisioni interne alla maggioranza, auspichiamo che d'ora in avanti non si facciano più passi falsi”.