Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, oltre 670.000 medicinali donati

Sono oltre 670.000 le confezioni di medicinali donate durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco (Grf), promosse da Banco Farmaceutico dal 10 al 16 febbraio. Un risultato che supera i 6 milioni di euro di valore e che consentirà di sostenere 2.118 realtà assistenziali convenzionate, offrendo un aiuto concreto ad almeno 502.000 persone indigenti.

All’iniziativa hanno aderito 6.068 farmacie in tutta Italia, grazie all’impegno di oltre 27.300 volontari e più di 21.300 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno inoltre contribuito con donazioni per oltre 910.000 euro a favore di Banco Farmaceutico.

Le Grf si sono svolte sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute ed Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell’iniziativa. Fondamentale anche il contributo incondizionato di Doc Pharma, Eg Stada Group e Dhl Supply Chain Italia, oltre al sostegno di Ibsa Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Krka Farmaceutici. L’iniziativa ha ricevuto il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità – Esg, oltre a Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

Il bisogno resta però elevato. Nel 2025 sono state 501.922 le persone che si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria, pari a 8,5 residenti su 1.000, con un aumento dell’8,4% rispetto al 2024. Si tratta di cittadini che hanno dovuto chiedere aiuto per ricevere farmaci e cure che non avrebbero potuto permettersi. Tra loro prevalgono uomini (51,6%) e adulti tra i 18 e i 64 anni (58%), ma resta significativa la quota dei minori, che sono 145.557, pari al 29%.

"Siamo felici del risultato della Raccolta – ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets – e dobbiamo ringraziare volontari, farmacisti, aziende e centinaia di migliaia di donatori. Oltre ai numeri, ciò che conta è l’impegno collettivo, ampio e corale, che rappresenta un segno concreto di speranza per tutta la società".

Soddisfazione anche da parte delle organizzazioni di categoria. "Anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con grande spirito di responsabilità sociale – ha affermato Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale – confermando il proprio ruolo di presidio sociosanitario vicino ai cittadini, anche nelle aree più disagiate del Paese".

Sulla stessa linea Andrea Mandelli, presidente della Fofi: "Le Giornate di Raccolta del Farmaco dimostrano il grande cuore degli italiani e il valore della prossimità dei farmacisti. È grazie a questo impegno corale che migliaia di confezioni di farmaci di prima necessità potranno aiutare concretamente chi vive situazioni di fragilità".

Andrea Dellabianca, presidente nazionale della Compagnia delle Opere, ha sottolineato come il successo dell’iniziativa sia frutto di una collaborazione solida tra Terzo Settore, imprese e professionisti: "Un’alleanza concreta tra profit e non profit che mette al centro la persona e i suoi bisogni".

Banco Farmaceutico invita a continuare a sostenere l’attività attraverso donazioni dirette (anche tramite 5x1000), contributi aziendali o il recupero di farmaci validi non più utilizzati, per garantire la consegna dei medicinali alle realtà assistenziali che si prendono cura dei più fragili.