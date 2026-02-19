 / Sanità

Sanità | 19 febbraio 2026, 15:05

Asl Vco, sciopero del personale dirigente e ambulatoriale

L'agitazione, promossa dalla Uil Fp, è prevista per il 23 febbraio

Asl Vco, sciopero del personale dirigente e ambulatoriale

L’organizzazione sindacale Uil Fpl Vco ha proclamato uno sciopero generale del personale della dirigenza sanitaria e della specialistica ambulatoriale interna dell’Asl Vco. L’agitazione è in programma per l’intera giornata di lunedì 23 febbraio. L’Asl garantirà comunque i servizi sanitari essenziali.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore