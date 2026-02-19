Asl Vco, sciopero del personale dirigente e ambulatoriale

L’organizzazione sindacale Uil Fpl Vco ha proclamato uno sciopero generale del personale della dirigenza sanitaria e della specialistica ambulatoriale interna dell’Asl Vco. L’agitazione è in programma per l’intera giornata di lunedì 23 febbraio. L’Asl garantirà comunque i servizi sanitari essenziali.
