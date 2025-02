Le parrocchie di Cuzzego e Cosasca in festa per il Carnevale

Sabato 1° marzo carnevale a Cuzzego organizzato dalla parrocchia. Il ricavato verrà devoluto per la nuova cucina dell’oratorio e per le varie esigenze della parrocchia. Alle 15.00 è in programma la sfilata per il paese e il lancio di palloncini dell'amicizia; seguiranno il concorso e la premiazione delle maschere più belle e originali e una mega tombolata con ricchi e gustosi premi.

Alle 19.30 cena in oratorio con animazione musicale di Dario. La cena sarà a base di paniscia e il costo è di 12 euro. Il menù per bambini prevede invece pasta al ragù o pomodoro a 5 euro, bevande escluse. Per ragioni organizzative per la cena a base di paniscia è gradita la prenotazione a Dania 348-9315865 o a don Paolo 340- 3367627 entro il 26 febbraio.

Domenica, invece, si è tenuta la festa in un’altra parrocchia guidata da don Paolo Cavagna: quella di Cosasca. È stato festeggiato il Carnevale con i volontari impegnati nella cucina e nella distribuzione del tradizionale pranzo con polenta, spezzatino, salamini. Nel pomeriggio è stata premiata la maschera più bella e ci sono stati giochi e animazioni per i bambini. Sul sagrato della parrocchia vi è stata anche la distribuzione delle frittelle. Anche in questo caso il ricavato servirà per le opere della parrocchia.