Giornata internazionale contro l'Hpv: nel Vco la vaccinazione con accesso diretto

Il 4 marzo ricorre la giornata internazionale contro l’Hpv. L'infezione da Papillomavirus umano è una delle più comuni infezioni a trasmissione sessuale e tra le prime ad essere acquisite, spesso già durante i primi anni di attività sessuale. Il papilloma virus, oltre a causare lesioni genitali benigne, può provocare lesioni pre-tumorali e tumorali. Oltre 6.500 casi di tumori ogni anno sono attribuiti ad infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus del papilloma umano: tumori del collo dell’utero e, in misura minore, altri tumori anogenitali o dell'orofaringe sia nella donna che nell’uomo.

L’infezione da Hpv può essere prevenuta attraverso la somministrazione di un vaccino sicuro ed efficace che protegge da numerosi ceppi del virus, compresi quelli maggiormente a rischio oncogeno. È importante ricordare che per la prevenzione delle infezioni da Hpv, oltre alla vaccinazione è necessario sottoporsi regolarmente ai programmi di screening previsti.

Il servizio igiene e sanità pubblica dell’Asl Vco offre una giornata di vaccinazione ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione (40 posti per sede) per i residenti dell’Asl Vco che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale e appartenenti alle seguenti categorie: ragazze nate tra il 1993 e il 2014, ragazzi nati tra il 2006 e i 2014, donne (indipendentemente dall’età) con lesioni cervicali di grado Cin2 o superiore, soggetti con infezione da Hiv, uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso.

Le vaccinazioni avranno luogo venerdì 6 marzo dalle 9.00 alle 11.30 presso le tre sedi vaccinali di Omegna (via IV Novembre 294), Domodossola (via Scapaccino 47) e Verbania (viale Sant’Anna 83). I minori dovranno essere accompagnati dai genitori, i soggetti affetti da Hiv o le donne con lesioni Ci2 o superiori dovranno esibire attestazione del medico curante o specialista. In tale giornata sarà inoltre presente personale ostetrico specializzato che fornirà informazioni sanitarie sulle ulteriori forme di prevenzione delle infezioni da Hpv, oltre alla vaccinazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla seguente mail sisp.vaccini@aslvco.it oltre al numero telefonico 0324 491602, contattabile il lunedì dalle 14.00 alle 15.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 11.00.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “In occasione della Giornata Internazionale contro l’Hpv, che ricorre il 4 marzo, desidero ribadire con forza che la profilassi attraverso la vaccinazione è lo strumento fondamentale per prevenire oltre il 90% dei tumori causati dal Papillomavirus. Accanto al vaccino, invito tutti i cittadini a non trascurare i programmi di screening regolarmente previsti. La sinergia tra prevenzione primaria e secondaria è l'arma più potente che abbiamo per proteggere la nostra vita. Un ringraziamento speciale va al dottor Giuseppe Scuto, direttore del servizio igiene e sanità pubblica, e a tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità messe in campo per promuovere eventi di prevenzione”.