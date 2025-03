Ricerche in corso nel Lago d’Orta: scomparso un ossolano di 60 anni

Proseguono le operazioni di ricerca nel Lago d’Orta per un uomo di 6 anni, residente in Valle Antigorio, di cui non si hanno più notizie. Gli sforzi si concentrano nella zona della di Punta di Crabbia, nel comune di Pettenasco, dove è stata rinvenuta la sua auto con all'interno gli effetti personali. Dell’uomo, però, nessuna traccia.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato da casa domenica e da quel momento i familiari non hanno più avuto contatti con lui. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, supportati da unità subacquee e sommozzatori, per perlustrare le acque del lago e cercare indizi utili al ritrovamento.